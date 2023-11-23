Пашинян оказался в темноте

Во время заседания правительства Армении 23 ноября на несколько секунд отключился свет, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Это то, о чем я вам говорил", - заявил премьер-министр Никол Пашинян, обращаясь к министру территориального управления Гнелу Саносяну после того, как свет включился.

Электроэнергия в стране некачественная, даже в здании правительства в кабинетах постоянно мигает свет, добавил он.

"Мы постоянно говорим о повышении качества электроснабжения, а вопрос не решается. Разве можно десять лет давать одно и то же поручение?" - заявил Пашинян.

Отметим, что в должности Пашинян находится пять с половиной лет.

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