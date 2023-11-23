В России запретили вывозить за рубеж твердую пшеницу

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила предложение Минсельхоза о запрете на вывоз твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 1 мая 2024 года. Об этом говорится насайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, данная мера призвана обеспечить продовольственную безопасность в стране и не допустить резкого роста цен на муку и хлеб.

Помимо этого, подкомиссия поддержала введение с 15 февраля по 30 июня 2024 года тарифной квоты в объеме 24 млн тонн на экспорт основных зерновых культур, в том числе пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи. Ограничение коснется только поставок за пределы ЕАЭС.

Кроме того, правительство одобрило освобождение от ввозных пошлин импорт в Россию до 160 тыс. тонн мяса кур для стабилизации цен на внутреннем рынке.

Ранее в марте сообщалось, что Минсельхоз рекомендовал производителям временно отказаться от экспорта подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы на фоне резкого падения мировых цен. Однако в ведомстве опровергли эту информацию, заявив, что "вопросы реализации продукции относятся к компетенции бизнеса".

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