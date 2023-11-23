Бойцы "Хезболлах" ударили по военной базе Израиля

Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" обстреляли из реактивных систем залпового огня район дислокации 91-й механизированной дивизии израильской армии в окрестностях города Цфат (Сафед).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, переданном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

В нем указывается, что шиитские формирования выпустили по израильской военной базе 48 реактивных снарядов. Как утверждается, израильские военнослужащие понесли потери.

Со стороны командования Армии обороны Израиля сведений об обстреле окрестностей Цфата, который расположен в 20 км от ливано-израильской границы, не поступало.

В коммюнике "Хезболлах" сообщается, что шиитские бойцы нанесли удары по израильским позициям рядом с поселениями Саса, Маргалиот и Менара. Возле пограничного поста в Рагебе был подбит израильский танк Merkava. Среди его экипажа есть убитые и раненые, утверждается в сообщении.

Ранее мы писали о том, что бойцы Хезболлах нанесли удар по израильской казарме.

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