Еще один протест в Ереване

Представители компаний-импортеров автомобилей с утра проводят акцию протеста у здания правительства, требуя отсрочить поправки в Налоговый кодекс, предполагающие обложение их деятельности налогом на прибыль.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, принятыми поправками импортеры автомобилей, кроме официальных дистрибьютеров, вместо налога с оборота будут платить налог на прибыль в размере 18%.

"Нам нужно минимум 6 месяцев, чтобы те машины, которые уже куплены на аукционных и находятся в пути, доехали и заказчик заплатил заранее обговоренную сумму. Мы не можем сейчас повысить стоимость машин на 20%. С новыми клиентами мы будем обговаривать новые цены, исходя из налоговых ставок", - сказал один из протестующих.

Протестующие также назвали дискриминационным тот факт, что поправки не применяются к официальным дистрибьюторам, предоставляя им таким образом конкурентное преимущество.

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