Армянские дипломаты пошли на неслыханный поступок ради того, чтобы добиться благосклонности Канады.

Армянская сторона воздержалась от голосования относительно проектов двух из трех резолюций, представленных в четверг на совместном заседании постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, передает Day.Az со ссылкой на белорусские СМИ.

В повестку дня было включено три вопроса - о проекте рекомендаций об ответственности за деяния, связанные с реабилитацией нацизма и искажением исторической истины, о возможных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, а также о проекте заявления в связи с попыткой оправдания и поощрения в парламенте Канады нациста из дивизии СС "Галичина". Последние две резолюции не были одобрены армянскими парламентариями.

Касаемо проекта заявления о возможных последствиях применения снарядов с ураном, представители Национального Собрания Армении высказали мнение, что документ неоднозначен, а некоторые его пункты не соответствуют резолюции Генассамблеи ООН от 7 декабря 2022 года.

Что касается второго непринятого документа, то в связи с этим Парламентская Ассамблея ОДКБ разработала проект заявления в связи с попыткой оправдания и поощрения в канадском парламенте нациста. Армянская сторона также выразила возражения.

Таким образом, фактически, Армения выступила в качестве страны, поддерживающей нацизм.

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