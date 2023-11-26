Аналитики назвали траты Израиля на боевые действия в секторе Газа

Расходы правительства Израиля на проведение военной операции в секторе Газа достигнут $48 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Leader Capital Market.

По его информации, конфликт "будет стоить бюджету страны около 180 млрд шекелей ($48 млрд) в 2023-2024 годах". При этом Израиль "понесет две трети общих расходов, в то время как США оплатят остальную часть". Bloomberg уточняет со ссылкой на данные министерства финансов еврейского государства, что продолжение военных действий обходится бюджету страны в $270 млн в день.

"Мы движемся в соответствии с базовым сценарием, который предполагает несколько месяцев боевых действий. <...> Мы вполне способны финансировать Государство Израиль даже в более экстремальных ситуациях, чем нынешний конфликт", - сообщил в интервью агентству главный бухгалтер Министерства финансов Израиля Яли Ротенберг.

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