https://news.day.az/world/1616768.html Лукашенко назвал демаршем отказ Армении принять участие в саммите ОДКБ
Лукашенко назвал демаршем отказ Армении принять участие в саммите ОДКБ
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отказ Армении принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Day.Az.
"Проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не совершать демарши", - сказал он.
Напомним, что 14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о своем решении не участвовать в заседании ОДКБ 23 ноября.
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