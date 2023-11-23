Нетаньяху заявил о решимости властей освободить всех заложников ХАМАС

Правительство Израиля сталкивается со множеством вызовов в процессе освобождения людей, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом в ходе встречи с британским министром иностранных дел Дэвидом Кэмероном рассказал глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что сначала израильские власти рассчитывают добиться освобождения первой группы пленных. При этом руководство страны "полно решимости", чтобы после завершения первого этапа освободить всех заложников в секторе Газа.

"Мы надеемся освободить наших заложников, и на этом пути есть много вызовов", - добавил Нетаньяху.

Также он обратил внимание на готовность Израиля и дальше добиваться выполнения задач, поставленных в рамках военной операции. В том числе речь идет о полном уничтожении политической и военной инфраструктуры ХАМАС на территории палестинского анклава.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!