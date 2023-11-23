Армения погрязла в коррупции - Пашинян признал
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что борьба с коррупцией в государстве находится на ненадлежащем уровне, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По его словам, текущая ситуация говорит о том, что власти не выполнили свои обязательства перед армянским народом по этому вопросу.
"К нам обращаются люди, мы создаем 7-томный документ, а в конце выясняется, что вопрос не будет решен. Потом случайно видишь этих людей на улице, которые говорят, что решили вопрос по-своему. Что это значит? Я не считаю, что сегодня борьба с коррупцией находится на надлежащем уровне. Берут взятки, где попадет", - отметил Пашинян.
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