ХАМАС отказался сообщить Израилю маршрут следования заложников

Посредники между Израилем и движением ХАМАС обсуждают организацию обмена заложников, однако палестинская сторона отказывается раскрывать маршрут следования пленников при их передаче, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В настоящее время посредники проводят координацию для урегулирования нерешенных вопросов по сделке по заложникам. Израиль и ХАМАС изучают предложения по организации процесса передачи заложников", - говорится в сообщении телеканала.

Представители движения отмечают, что другие группировки также удерживают заложников, но данных об их количестве и состоянии здоровья у ХАМАС нет.

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