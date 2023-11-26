Израиль продал Германии систему ПВО

Израиль подписал с Германией контракт по продаже системы ПВО Arrow 3 на сумму около $3,6 млрд. Об этом со ссылкой на Минобороны Израиля сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Генеральный директор минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир сегодня подписал полный контракт на продажу Германии комплекса Arrow 3 на сумму более 13 млрд шекелей (около $3,6 млрд)", - говорится в сообщении.