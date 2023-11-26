https://news.day.az/world/1616806.html Израиль продал Германии систему ПВО
Израиль продал Германии систему ПВО
Израиль подписал с Германией контракт по продаже системы ПВО Arrow 3 на сумму около $3,6 млрд. Об этом со ссылкой на Минобороны Израиля сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Генеральный директор минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир сегодня подписал полный контракт на продажу Германии комплекса Arrow 3 на сумму более 13 млрд шекелей (около $3,6 млрд)", - говорится в сообщении.
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