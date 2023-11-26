Кризис в Конгрессе США вызвал масштабный всплеск отставок

Число сенаторов и членов Палаты представителей США, подавших заявление об отставке, достигло рекордного за 12 лет количества заявок. Как передает Day.Az, о масштабном уходе конгрессменов сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации газеты, 12 конгрессменов (шесть республиканцев и шесть демократов) подали в отставку из-за внутреннего кризиса в Конгрессе и борьбы Республиканской партии вокруг бюджетных законопроектов о государственных расходах. Более того, конгрессмены устали от "публичных выходок коллег и их оскорбительного поведения в СМИ".

"Последние несколько лет были одними из самых трудных и разочаровывающих периодов в моей профессиональной карьере", - заявил о причине ухода с должности демократ от штата Мичиган, конгрессмен Дэниел Килди.

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