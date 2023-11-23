Когда вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа?

Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу 24 ноября в 09:00 по бакинскому времени.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Катара.

В сообщении говорится, что первая группа израильских заложников, в состав которой войдут 13 женщин и детей, покинет сектор Газа около 16:00 (18:00 по бакинскому времени). Всего в течение 4 дней будут освобождены 50 человек.

Отметим, что ХАМАС достиг договоренности с Израилем о четырехдневном гуманитарном прекращении огня. Будет разрешено отправлять в сектор Газа гуманитарную помощь. В обмен на 150 палестинцев будут освобождены 50 израильтян, большинство из которых женщины и лица в возрасте до 19 лет.

Израиль пообещал обеспечить свободное передвижение палестинцев в секторе Газа по дороге между севером и югом анклава в период прекращения огня.

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