Число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тыс.

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с 7 октября возросло до 14 845, еще 36 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его данным, среди погибших 6 150 детей и 4 тыс. женщин.

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