Обстреляна база США в Сирии

Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" нанесли удар по контролируемой военнослужащими США военной базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале движения.

Отмечается, что нападение было совершено при помощи беспилотника. Утверждается, что обстрел стал ответом на "преступления [Израиля] в секторе Газа".

Информация о последствиях удара не приводится.

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