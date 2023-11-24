https://news.day.az/world/1616852.html Обстреляна база США в Сирии
Обстреляна база США в Сирии
Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" нанесли удар по контролируемой военнослужащими США военной базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале движения.
Отмечается, что нападение было совершено при помощи беспилотника. Утверждается, что обстрел стал ответом на "преступления [Израиля] в секторе Газа".
Информация о последствиях удара не приводится.
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