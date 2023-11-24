https://news.day.az/world/1616865.html Cоглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу - СМИ
Cоглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу - СМИ
Договоренности о прекращении огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступило в силу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информировал телеканал Al Hadath.
Соглашение о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве между сторонами конфликта начало действовать в 07:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени). В прямом эфире телеканал транслирует кадры административного центра сектора - города Газа, в котором пока сохраняется спокойная обстановка.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре