Cоглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу

Договоренности о прекращении огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступило в силу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информировал телеканал Al Hadath.

Соглашение о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве между сторонами конфликта начало действовать в 07:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени). В прямом эфире телеканал транслирует кадры административного центра сектора - города Газа, в котором пока сохраняется спокойная обстановка.

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