Главы МИД Северной и Южной Кореи готовятся провести переговоры
Министры иностранных дел Республики Корея, Китая и Японии Пак Чин, Ван И, Ёко Камикава запланировали проведение переговоров 26 ноября в Пусане.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.
"На этих переговорах, как ожидается, министры иностранных дел обменяются мнениями по широкому кругу вопросов", - уточнили в сообщении.
Среди вопросов повестки дня встречи: развитие трехстороннего сотрудничества и подготовка к проведению трехстороннего саммита. Кроме того, Пак Чин собирается встретится с коллегами в двустороннем формате. Не исключено, что запуск разведывательного спутника КНДР и расширение сотрудничества республики с Россией может тоже стать предметом обсуждения.
Трехсторонние переговоры глав МИД впервые прошли в 2007 году, саммит не проводился во время пандемии.
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