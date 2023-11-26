В США назвали главный приоритет Вашингтона

Сдерживание Китая и развитие партнерских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона можно назвать главным приоритетом для Вашингтона, заявила глава ВМС США адмирал Лиза Франкетти, как передает Day.Az, ее цитирует агентство Bloomberg.

"Соединенные Штаты и все их союзники и партнеры будут продолжать сдерживать Китай и других потенциальных противников по всему миру", - подчеркнула военная.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!