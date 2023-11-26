https://news.day.az/world/1616877.html В США назвали главный приоритет Вашингтона
В США назвали главный приоритет Вашингтона
Сдерживание Китая и развитие партнерских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона можно назвать главным приоритетом для Вашингтона, заявила глава ВМС США адмирал Лиза Франкетти, как передает Day.Az, ее цитирует агентство Bloomberg.
"Соединенные Штаты и все их союзники и партнеры будут продолжать сдерживать Китай и других потенциальных противников по всему миру", - подчеркнула военная.
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