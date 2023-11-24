ЦАХАЛ сообщил о разрушении туннелей в Аш-Шифа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа уничтожила туннели и шахты, обнаруженные в районе больницы "Аш-Шифа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сегодня войска ЦАХАЛа разрушили ряд подземных туннелей и ряд туннельных шахт в районе больницы "Аш-Шифа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

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