https://news.day.az/world/1616885.html ЦАХАЛ сообщил о разрушении туннелей в Аш-Шифа
ЦАХАЛ сообщил о разрушении туннелей в Аш-Шифа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа уничтожила туннели и шахты, обнаруженные в районе больницы "Аш-Шифа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Ранее сегодня войска ЦАХАЛа разрушили ряд подземных туннелей и ряд туннельных шахт в районе больницы "Аш-Шифа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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