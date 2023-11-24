Глава политбюро ХАМАС считает перемирие в Газе победой

Председатель политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания на встрече в Дохе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном назвал введение в секторе Газа режима прекращения огня политической победой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, слова Хании приводят иранские СМИ.

"Прекращение огня - это политическая победа, которая была достигнута в результате успеха сил сопротивления на земле. Наш враг убивал женщин, детей и других мирных граждан и разрушал их дома, однако так и не смог достичь своих целей", - подчеркнул он.

Абдоллахиян согласился с такой оценкой результативности армии еврейского государства. "Израиль говорил, что целью нападения на сектор Газа является уничтожение ХАМАС, однако спустя более чем месяц агрессивных военных действий Израиль и США так и не смогли добиться успеха и вынуждены были пойти на переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении своих заложников", - приводит агентство слова главы МИД.

Абдоллахиян и Хания встретились в столице Катара 23 ноября, обсудив ситуацию в Газе и соглашение между Израилем и ХАМАС о гуманитарном перемирии. До этого глава МИД Ирана провел в Дохе переговоры с катарским коллегой шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Абдоллахиян, находясь с визитом в Бейруте в четверг, встретился с генеральным секретарем шиитской партии "Хезболлах" Хасаном Насруллой и представителями движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад".

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