Доставка гумпомощи в сектор Газа увеличится
В сектор Газа во время четырехдневного перемирия, которое начнется в пятницу утром, будут ежедневно въезжать свыше 200 грузовиков с гуманитарной помощью и топливом,
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The Times of Israel.
Речь идет о 200 грузовиках с гуманитарной помощью, четырех с бензином, а также 130 тыс. литров дизельного топлива, уточняется в публикации.
Это часть долгожданной сделки, согласно которой ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, находящихся в секторе Газа. При этом Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних.
Посредниками в переговорах выступили Египет, США и Катар.
Ранее мы писали о том, что перемирие в Газе вступило в силу.
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