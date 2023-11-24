Доставка гумпомощи в сектор Газа увеличится

В сектор Газа во время четырехдневного перемирия, которое начнется в пятницу утром, будут ежедневно въезжать свыше 200 грузовиков с гуманитарной помощью и топливом,

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The Times of Israel.

Речь идет о 200 грузовиках с гуманитарной помощью, четырех с бензином, а также 130 тыс. литров дизельного топлива, уточняется в публикации.

Это часть долгожданной сделки, согласно которой ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, находящихся в секторе Газа. При этом Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних.

Посредниками в переговорах выступили Египет, США и Катар.

Ранее мы писали о том, что перемирие в Газе вступило в силу.

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