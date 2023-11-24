Как будет действовать армия Израиля во время перемирия?

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершит лишь "незначительные перемещения" и не планирует двигаться на юг сектора Газа во время гуманитарной паузы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь израильской армии в резерве Джонатан Конрикус.

"Что мы собираемся сделать, так это остаться на занимаемых нами позициях. Но, конечно, мы не сможем полностью замереть. Вы не увидите никаких значительных маневров ЦАХАЛ, но могут быть сообщения о каких-то движениях войск", - указал он в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, не намерен ли ЦАХАЛ переместиться на юг, как только начнется гуманитарная пауза. Конрикус также отметил, что "оставаться статичным на поле боя - это очень плохая идея", поэтому израильская армия будет двигаться.

Ранее мы писали о том, что перемирие в Газе вступило в силу.

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