https://news.day.az/world/1616931.html Пашинян встретился с главным разведчиком Германии
Пашинян встретился с главным разведчиком Германии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял руководителя Службы внешней разведки Германии Бруно Каля, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничество профильных структур двух стран. Пашинян и Каль обменялись мнениями о процессах в регионах, затронули широкий спектр вопросов, представляющих обоюдный интерес.
Отметим, ранее аналогичная структура была создана в Армении, Службу внешней разведки страны возглавила бывший защитник прав человека Кристине Григорян.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре