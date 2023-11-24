Пашинян встретился с главным разведчиком Германии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял руководителя Службы внешней разведки Германии Бруно Каля, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничество профильных структур двух стран. Пашинян и Каль обменялись мнениями о процессах в регионах, затронули широкий спектр вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Отметим, ранее аналогичная структура была создана в Армении, Службу внешней разведки страны возглавила бывший защитник прав человека Кристине Григорян.

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