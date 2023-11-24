Израиль готовится освободить первую группу палестинцев из тюрем

Израильская служба тюрем в пятницу приступила к подготовке и освобождению 39 палестинских заключенных в рамках договоренности, достигнутой с группировкой ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Палестинские заключенные, которые, как предполагается, будут освобождены в пятницу, будут перемещены из тюрьмы "Офер" на КПП "Бейтуния" на Западном берегу реки Иордан. Там их освободят, и оттуда они отправятся домой", - приводит газета Haaretz выдержку из заявления службы тюрем.

По условиям сделки, как сообщали ближневосточные СМИ, за четыре дня действия режима прекращения боевых действий Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. ХАМАС в свою очередь освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа.

Ранее мы писали о том, что доставка гумпомощи в сектор Газа увеличится

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!