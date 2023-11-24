Беспорядки в Дублине привели к десяткам арестов

Полиция Дублина взяла под стражу 34 человека, участвовавших в погромах накануне, 32 из них уже в пятницу предстанут перед судом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает ирландское издание The Irish Times.

По его словам, хулиганы разграбили 13 магазинов, повредили три автобуса, один трамвай и 11 полицейских машин.

Харрис назвал беспорядки "позорными сценами" и обвинил в них "группировку безумных хулиганов, движимых крайне правой идеологией".

"Беспорядков такого масштаба в Дублине не видели на протяжении нескольких десятилетий", - отметили в полиции.

The Irish Times отмечает, что беспорядки в Дублине начались после того, как накануне днем на одной из площадей города вооруженный ножом мужчина напал на нескольких человек. В результате нападения трое детей и двое взрослых получили ранения.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в соцсети X осудил нападение и выразил поддержку семьям пострадавших.

Полиция задержала 50-летнего мужчину, но не раскрыла детали задержания и личность подозреваемого. Позднее в сети появилась информация о том, что он мигрант. После этого многие ирландцы вышли на улицы Дублина. По данным The Irish Times, протестующие выступали с антииммигрантскими лозунгами.

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