На юге Израиля объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги сработали в пятницу в городе Эйлат на юге Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает The Times of Israel.
По данным издания, причиной могло стать обнаружение неопознанного беспилотника в этом районе. Израильские военные пытаются установить обстоятельства инцидента.
При этом в пятницу в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому) начал действовать четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и группировкой ХАМАС.
The Times of Israel напоминает, что ранее йеменские повстанцы запустили по Эйлату несколько баллистических ракет и БПЛА, все они либо были перехвачены израильскими военными, либо не достигли цели.
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