Пашинян обвинил российские каналы

Российские телеканалы, вещающие в Армении, нарушают отдельные пункты соглашения, ведутся консультации с РФ для разрешения ситуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом, отвечая на вопросы граждан, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Согласно соглашению, существует четкое положение о том, что не должно предприниматься никаких шагов по вмешательству во внутренние дела страны, по дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. В последние месяцы в наших государственных учреждениях зафиксированы определенные проблемы, нарушающие это соглашение. Принимая во внимание дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высоких технологий пригласило российскую сторону официальным письмом для консультаций, чтобы обсудить эту ситуацию и понять, какими должны быть результаты или выводы. Надеюсь, что эти консультации состоятся как можно скорее, чтобы мы могли урегулировать вопросы в нормальной дружеской атмосфере", - отметил он.

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