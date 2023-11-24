https://news.day.az/world/1617016.html "Исламский джихад" угрожает Израилю
"Исламский джихад" угрожает Израилю
Любое нарушение Израилем гуманитарного перемирия в секторе Газа повлечет за собой "соответствующий ответ".
Об этом заявил представитель группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющейся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", Абу Хамза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"За любым нарушением [перемирия со стороны еврейского государства] последует соответствующий ответ", - подчеркнул он, заявление которого приводится в Telegram-канале группировки.
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