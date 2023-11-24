"Исламский джихад" угрожает Израилю

Любое нарушение Израилем гуманитарного перемирия в секторе Газа повлечет за собой "соответствующий ответ".

Об этом заявил представитель группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющейся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", Абу Хамза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За любым нарушением [перемирия со стороны еврейского государства] последует соответствующий ответ", - подчеркнул он, заявление которого приводится в Telegram-канале группировки.

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