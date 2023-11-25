Британия столкнулась с кризисом, тяжелее 2008 года

Задолженность британских домохозяйств к 2026 году увеличится в два раза, до 151 млрд фунтов ($189,6 млрд) c 73 млрд фунтов в 2023 году, на фоне роста процентных ставок, прогнозирует Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, это примерно на 50 млрд фунтов выше, чем в пиковый период финансового кризиса 2008 года, отмечает The Telegraph.

В результате средний размер ежемесячного платежа по кредитам увеличится примерно на 230 фунтов. Для сравнения: экономия от объявленного ранее снижения взносов по программе обязательного страхования составит порядка 40 фунтов в месяц.

Управление ранее опубликовало новый прогноз для ВВП Великобритании. Теперь ожидается, что экономика страны в текущем году вырастет на 0,6%, в 2024 году - на 0,7%, в 2025 году - на 1,4%. Мартовский прогноз предусматривал снижение на 0,2% в этом году и рост на 1,8% в следующем, а также подъем на 2,5% в 2025 году.

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