США проинформировали Иран о желании ограничить конфликт на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты проинформировали Иран, что не намерены расширять масштабы палестино-израильского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы получили сообщения от американской стороны о том, что они не стремятся расширить масштабы войны [в секторе Газа]", - заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera. По мнению Тегерана, США, поддерживая Израиль и снабжая его оружием, "расширяют масштабы войны", добавил Абдоллахиян.

"США ошибаются, считая, что они примут решение о том, кто придет к власти в секторе Газа, без учета мнения палестинцев", - продолжил глава МИД Ирана. "Будущее Газы определяют палестинский народ и палестинское сопротивление", - подчеркнул он.

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