Финляндия поможет с экспортом украинского зерна

Финляндия выделит финансовую помощь для ООН на экспорт украинского зерна. МИД республики анонсировал выделение финансовой помощи на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"При поддержке Финляндии Всемирная продовольственная программа (ВПП - прим. "Ленты.ру") закупает зерно в Украине и доставляет его в африканские страны, пострадавшие от продовольственного кризиса. Два миллиона евро из предоставленных средств будут направлены в качестве гуманитарной помощи на реализацию инициативы ВПП "Зерно с Украины"", - сказано в сообщении ведомства.

По оценкам специалистов, до трети сельскохозяйственных угодий Украины загрязнено минами и неразорвавшимися снарядами. В связи с этим тысячи фермерских хозяйств были вынуждены сократить или прекратить свою деятельность, заявили в МИД Финляндии. Специально для этого Киеву выделят средства на помощь в разминировании территорий, потенциально пригодных для сельского хозяйства.

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