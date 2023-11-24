ЕС намерен вложить в модернизацию электросетей сотни миллиардов

Еврокомиссия (ЕК) предлагает привлечь инвестиции в размере €584 млрд для перестройки и модернизации электросетей ЕС в целях их переориентации на зеленую энергетику. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Агентство отмечает, что ЕК намерена на следующей неделе представить план модернизации электросетей Евросоюза, который будет включать десятки проектов для приоритетного европейского финансирования, получения разрешений от регуляторов по ускоренной процедуре и льготного кредитования. Стоимость реализации этого проекта почти втрое превосходит годовой бюджет Евросоюза.

Главной задачей проекта является модернизация устаревших систем электросетей ЕС, возраст которых "исчисляется десятилетиями", отмечает Reuters. Это позволит переориентировать их с нескольких крупных традиционных источников энергии (например, ТЭС или АЭС) на тысячи малых источников возобновляемой энергии, включая ветряки и солнечные батареи.

В частности, это потребует создания очень гибких алгоритмов управления такими электросетями, которые имеют множество произвольно изменяющихся по мощности источников входящего тока. ЕК намерена сделать ставку на умные цифровые системы управления электросетью, в перспективе, вероятно, предполагается использовать искусственный интеллект.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!