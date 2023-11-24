В Тулузе протестующие при помощи навоза парализовали движение в городе

В Тулузе протестующие фермеры парализовали движение в городе при помощи тракторов, горящих покрышек, сушеной соломы и навоза, нанеся ущерб в несколько сотен тысяч евро. Об этом сообщает портал La Dépêche, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это риск, который мы принимаем на себя. Я сожалею, что мы достигли этой точки. Наша цель номер один - это не то, чтобы заблокировать жителей Тулузы, а то, чтобы государственные власти услышали нас", - заявил Ромен Делусталь, президент профсоюза "Молодые фермеры Окситании", который организовал акцию.

Он подчеркнул, что подобные действия стали реакцией на бездействие местных властей. Также Делусталь отметил усталость, вызванную ростом инфляции и цен, осложняющих деятельность фермеров.

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