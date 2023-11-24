В Швеции назвали условие для выхода страны из Евросоюза

Правительство Швеции может принять решение о выходе страны из состава Европейского союза (ЕС), если руководство регионального содружества отменит право вето. На это указал депутат Европейского парламента (ЕП) от Швеции Чарли Ваймерс, которого процитировала местная газета Aftonbladet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Законодатель отметил, что выступает за так называемый Swexit. Этот термин созвучен с британским Brexit и по аналогии с ним используется для описания возможного выхода Швеции из международной организации.

"ЕС - это политический проект, который движется в неправильном направлении. <...> Критики ЕС должны быть в игре, если мы хотим переломить тенденцию", - подчеркнул Ваймерс.

Как указано в материале, парламентарий намерен потребовать выхода Швеции из регионального содружества в случае отмены права вето. Последнее предполагает, что руководство ЕС может принимать общие решения только после согласования со всеми странами - членами организации.

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