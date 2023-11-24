Новый президент Аргентины Милей отменил поездку в США

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отменил поездку в США, чтобы успеть сформировать свою рабочую команду до вступления в должность главы страны. Об этом сообщает Telam, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Милей отменил поездку в США, запланированную на эти выходные, чтобы сконцентрироваться на формировании своей рабочей команды", - говорится в публикации.

Отмечается, что Милей заявлял, что до инаугурации собирается посетить США и Израиль - страны, с которыми он планирует начать сближение.

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