Финляндия готова продолжать сотрудничество с российской погранслужбой

Финляндия готова продолжать сотрудничество с погранслужбой РФ. Об этом сообщается на сайте МИД Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В МИД рассказали, что посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря 24 ноября посетил российский МИД, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября временно закрыть пункты пропуска через границу Куусамо, Салла и Вартиус.

В министерстве заявили, что российские пограничники стали разрешать людям пересекать восточную границу Финляндии на пограничных переходах без въездных документов, требуемых Финляндией. Посол Финляндии в Москве выразил возражение подобным действиям, отметили там.

"Посол также подчеркнул, что Финляндия будет обеспечивать собственную безопасность границ. В этом отношении Финляндия готова продолжить сотрудничество с Пограничной службой Российской Федерации в соответствии с действующими договорами", - говорится в сообщении МИД.

В МИД Финляндии добавили, что причиной ухудшения двусторонних отношений между Хельсинки и Москвой стала военная операция РФ в Украине.

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