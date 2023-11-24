Германия продлила украинцам статус беженцев и виды на жительство до 4 марта 2025 года. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) ФРГ, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении ведомства говорится, что верхняя палата немецкого парламента одобрила указ министерства. Это означает, что гражданам Украины не нужно подавать документы о продлении их статуса проживания, и никаких связанных с этим встреч с миграционными властями не требуется.

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