https://news.day.az/world/1617081.html Парламент Молдовы продлил режим ЧП
Парламент Молдовы продлил режим ЧП
Парламент Молдовы продлил действие режима ЧП с 1 декабря еще на 30 дней, заявив о сохраняющихся угрозах в сфере региональной безопасности. Такое постановление было принято голосами правящей Партии действия и солидарности на заседании, которое транслировалось на сайте законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова <...> продлить на 30-дневный срок с 1 декабря 2023 года", - говорится в постановлении, которое представил глава МВД Адриан Ефрос. Оппозиция в знак протеста бойкотировала это заседание.
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