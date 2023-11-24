Парламент Молдовы продлил режим ЧП

Парламент Молдовы продлил действие режима ЧП с 1 декабря еще на 30 дней, заявив о сохраняющихся угрозах в сфере региональной безопасности. Такое постановление было принято голосами правящей Партии действия и солидарности на заседании, которое транслировалось на сайте законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова <...> продлить на 30-дневный срок с 1 декабря 2023 года", - говорится в постановлении, которое представил глава МВД Адриан Ефрос. Оппозиция в знак протеста бойкотировала это заседание.

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