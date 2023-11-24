https://news.day.az/world/1617117.html Удерживаемые в секторе Газа заключенные и заложники освобождены
Удерживаемые в секторе Газа заключенные и заложники освобождены
Заключенные, содержащиеся в Газе, освобождены для отправки на ППП "Рафах".
Об этом сообщил глава государственной информационной службы Египта, передает Day.Az.
По его словам, 13 израильских пленных, а также 12 граждан Таиланда были освобождены из Газы и переданы организации Красного Креста.
"Ожидается, что Израиль также освободит 39 палестинских заключенных", - говорится в информации.
Отметим, что война между ХАМАС и Израилем началась 7 октября этого года.
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