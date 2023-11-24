Турция нацелена на прорыв в производстве, инвестициях и инновациях

Турция нацелена на то, чтобы совершить прорыв в производстве, инвестициях и инновациях.

Как передает Day.Az, об этом сказал TurkicWorld глава Ассамблеи экспортеров Турции (TİM) Мустафа Гюльтепе на церемонии награждения InovaLig, состоявшейся в рамках "Недели инноваций Турции".

"Мы хотим продвижения Турции в международной торговле. В этом контексте инновации имеют большое значение. Мы продолжим вносить свой вклад в рост объема торговли Турции посредством производства, инвестиций и инноваций. Вместе с молодежью мы поспособствуем вхождению Турции в топ-10 стран в международной торговле", - сказал глава Ассамблеи.

Отметим, что церемония награждения InovaLig проводится с целью поощрения компаний, которые развивают научно-исследовательскую деятельность с использованием технологий нового поколения. В рамках программы награждаются компании, разрабатывающие продукты и услуги в различных категориях.