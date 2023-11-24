Израиль освободил 39 палестинских заключенных

Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины, в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС", - заявил он.

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