Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины, в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС", - заявил он.

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