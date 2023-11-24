https://news.day.az/world/1617144.html Израиль освободил 39 палестинских заключенных
Израиль освободил 39 палестинских заключенных
Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины, в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС", - заявил он.
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