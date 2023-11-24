Илон Маск намекнул на суровую расправу со своими врагами

Миллиардер Илон Маск намекнул, что его врагов ждет суровая расправа. Как передает Day.Az, об этом он написал в своей соцсети X (Twitter).

Поводом для этого заявления стал твит пользователя DogeDesigner, который называет себя дизайнером криптовалюты Dogecoin. Он процитировал высказывание Маска "Я не начинаю драки, но всегда их заканчиваю" и приложил фотографию миллиардера с катаной в руках.

Маск решил развить эту мысль в ответном твите.

"Есть большое кладбище, заполненное моими врагами. Я не хочу, чтобы там появлялись новые могилы, но сделаю это, если другого выбора не останется. Если хотят пойти против меня, пусть делают это на собственный риск. Хотя, может, это будет их удачный день".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!