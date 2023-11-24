https://news.day.az/world/1617148.html Закрылась единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией
Закрылась единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией
Ухудшение погодных условий на территории Грузии привело к временному закрытию Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Северной Осетии (РФ).
Ограничения на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России введены с 18:20 по бакинскому времени до особого распоряжения.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
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