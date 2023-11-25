В Греции проходят военные учения с участием США и Франции

Военные учения "Олимпийское сотрудничество - 23" проходят на северо-востоке Греции при участии греческих вооруженных сил и сухопутных войск Болгарии, Грузии, Республики Кипр, США и Франции. Об этом сообщает ANA-MPA.

Также отмечается, что на учениях также присутствуют наблюдатели из Албании, Армении, Египта, Индии, Иордании, ОАЭ, Румынии и Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что присутствие французских войск на учениях - результат соглашения о стратегическом партнерстве.

"Первое соглашение, подписанное с США, вывело порт Александруполис на геополитическую карту как главный транспортный узел для восточного крыла НАТО", - подчеркнул Дендиас.

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