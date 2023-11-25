https://news.day.az/world/1617154.html Воздушная операция ВС Турции на севере Ирака
Воздушная операция ВС Турции на севере Ирака
Вооруженные силы Турции провели воздушную операцию и уничтожили 17 целей Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в стране. Отмечается, что удары наносились по целям на севере Ирака, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что операции были проведены в районах Гара, Метина, Хакурк и Кандиль, находящихся на севере Ирака.
"В ходе воздушной операции на севере Ирака были уничтожены 17 объектов террористов, нейтрализовано большое число террористов. Мы полны решимости!" - говорится в сообщении.
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