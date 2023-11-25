ЕС направляет кураторов к Пашиняну

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что ЕС недоволен разбазариванием своих средств Арменией и скоростью разворота внешней политики страны.

Day.Az представляет текст публикации:

Евросоюз усиливает давление на власти Армении для того, чтобы разворот от России к новым "хозяевам" происходил быстрее. По данным СМИ, из ЕС в Ереван уже был послан сигнал недовольства: деньги выделяются, а власти страны на деле не спешат разворачивать Армению дальше на Запад.

Дело пришло к тому, что ЕС направит в Армению группу кураторов, которым поручено наладить координацию и "встряхнуть" команду Пашиняна.

Так, 27-29 ноября в Армению прибудет делегация Службы внешних связей ЕС и представители Еврокомиссии - так эта группа будет объявлена официально.

Офис ЕС в Ереване сообщил, что в ходе визита "будут обсуждаться возможные направления углубления и укрепления отношений ЕС-Армения, а также того, как Армения может использовать весь потенциал Соглашения о всеобъемлющем партнерстве ЕС-Армения".

А чтобы ереванские видели, что у Брюсселя есть не только кнут, европейцы привезут и небольшой пряник: кураторами будет объявлено о запуске инвестиционной координационной платформы ЕС-Армения.

На деле это означает, что Евросоюз под вывеской инвестирования открывает для Армении кормушку. Доступ к ней будет, видимо, зависеть от степени лояльности тех, или иных групп.

П.С. Видимо, армянская сельхозпродукция еще не скоро попадет в РФ.

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