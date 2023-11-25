https://news.day.az/world/1617164.html Израиль выпустил первую партию палестинских заключенных в рамках перемирия
Израиль выпустил первую партию палестинских заключенных в рамках перемирия
Израиль выпустил из тюрем 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.
Освобождение палестинцев состоялось после того, как 13 человек из числа заложников, удерживаемых ХАМАС, вернулись в пятницу на территорию еврейского государства, отмечает издание.
Ранее газета The Times of Israel проинформировала, что Управление тюрем Израиля получило список имен 39 палестинских женщин и детей. Накануне Международный комитет Красного Креста объявил об освобождении при его содействии 33 заключенных.
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