Избранный президент Аргентины обсудил с МВФ проблемы национальной экономики
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей в пятницу обсудил c директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой проблемы, стоящие перед страной, и рассказал о своей программе реформ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня я провел отличный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого мы обсудили серьезный экономический вызов, который стоит перед нашей страной. Я рассказал ей о различных аспектах нашего плана сокращения бюджетных расходов и нашей денежной программы", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).
По словам Милея, фонд "продемонстрировал готовность к сотрудничеству для поиска структурных решений, в которых нуждается Аргентина".
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