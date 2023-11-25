Избранный президент Аргентины обсудил с МВФ проблемы национальной экономики

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей в пятницу обсудил c директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой проблемы, стоящие перед страной, и рассказал о своей программе реформ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я провел отличный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого мы обсудили серьезный экономический вызов, который стоит перед нашей страной. Я рассказал ей о различных аспектах нашего плана сокращения бюджетных расходов и нашей денежной программы", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Милея, фонд "продемонстрировал готовность к сотрудничеству для поиска структурных решений, в которых нуждается Аргентина".

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