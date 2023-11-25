https://news.day.az/world/1617199.html Китай проведет учения у границы с Мьянмой
Китай проведет учения у границы с Мьянмой
Спикер Южной зоны боевого командования НОАК (Народно-освободительной армии Китая) Тянь Цзюньли сообщил о планах КНР по проведению учений у границ с Мьянмой, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Учения начнутся 25 ноября. Ключевой задачей названа проверка мобильности армейского состава, а также эффективности пограничного контроля и огневой мощи воинских частей.
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