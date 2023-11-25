Китай проведет учения у границы с Мьянмой

Спикер Южной зоны боевого командования НОАК (Народно-освободительной армии Китая) Тянь Цзюньли сообщил о планах КНР по проведению учений у границ с Мьянмой, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Учения начнутся 25 ноября. Ключевой задачей названа проверка мобильности армейского состава, а также эффективности пограничного контроля и огневой мощи воинских частей.