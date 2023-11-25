Итоги выборов в Нидерландах назвали худшим кошмаром для ЕС

Победа партии правого политика Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет "худшим кошмаром" для ЕС. Такое мнение высказали журналисты американского издания Politico, передает Day.Az.

Они напомнили, что Вилдерс выступает за Nexit - выход Нидерландов из Евросоюза. Политик не станет Брюсселю другом, уверены авторы статьи.

В Politico опасаются, что с приходом Вилдерса к власти переход на зеленую энергетику и отправка финансовой помощи Украине станут в ЕС предметом для дискуссий. От этих направлений могут и вовсе отказаться.

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