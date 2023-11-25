https://news.day.az/world/1617204.html Итоги выборов в Нидерландах назвали худшим кошмаром для ЕС
Итоги выборов в Нидерландах назвали худшим кошмаром для ЕС
Победа партии правого политика Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет "худшим кошмаром" для ЕС. Такое мнение высказали журналисты американского издания Politico, передает Day.Az.
Они напомнили, что Вилдерс выступает за Nexit - выход Нидерландов из Евросоюза. Политик не станет Брюсселю другом, уверены авторы статьи.
В Politico опасаются, что с приходом Вилдерса к власти переход на зеленую энергетику и отправка финансовой помощи Украине станут в ЕС предметом для дискуссий. От этих направлений могут и вовсе отказаться.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре